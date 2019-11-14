Более 4 тысяч тракторов парализовали движение в Гамбурге

Фермеры съехались в Гамбург именно в момент проведения конференции по окружающей среде.

Техника, на которой приехали бастующие, заполонила центр города, идвижение оказалось парализовано. Трактора украсили плакатами с надписями о том, что работа фермерских хозяйств — наиболее важная в мире.

Протесты вызвали новые жесткие правила и ограничения, которые правительство вводит из-за Евросоюза. Фермеров возмутили убытки, грозящие из-за нововведений. Наибольшие возмущения вызвали новые требования к накапливанию и хранению навоза.

«Из-за всех этих новомодных требований наше натуральное молоко становится невыгодно производить: закупочная цена ниже, чем стоимость нормальной минеральной воды», — объяснил один из бастующих.

Подобная акция уже прошла в нескольких городах Германии 22 и 23 октября. Тысячи сельскохозяйственных машин въехали в Ганновер, Бонн, Рендсбург, Росток и другие города страны.