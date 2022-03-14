Более 4 тонн гуманитарной помощи привезли из России в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили жителям Изюмского района Харьковской области более четырех тонн гуманитарной помощи. Груз привезли из Белгородской области вертолетом ВКС России.

Людям раздали продовольственные наборы, детское питание, бутилированную питьевую воду и медицинские препараты. Одна из местных жительниц рассказала, что у них не было возможности самостоятельно получить еду или лекарства, ситуация была очень тяжелой.

В Минобороны напомнили о том, что на базе Национального центра управления обороной РФ был создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в круглосуточном режиме.

В состав штаба входят уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также субъектов России. Главными задачами этого координационного штаба являются оказание гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, в ДНР и ЛНР, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.