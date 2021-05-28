Более 3,5 миллиона человек умерли от COVID-19 с начала пандемии

Во всем мире подтвердили более 168,59 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки из-за COVID-19 скончались свыше 12,4 тысячи человек. Число смертей с начала пандемии превысило 3,5 миллиона.

Актуальные данные по ситуации с коронавирусом на 28 мая предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа количество подтвержденных случаев заражения выросло более чем на 545 тысяч. В предыдущий день оно было почти на шесть тысяч меньше.

ВОЗ по состоянию дела на вечер пятницы известно о 168 599 045 инфицированных и 3 507 477 погибших из-за COVID-19.

В своей статистике организация учитывает только официально подтвержденные данные, полученные от государств. Свыше трети случаев заражения — 38% — за сутки пришлось на Юго-Восточную Азию. На втором месте оказались Северная и Южная Америки, на третьем — Европа.

США лидируют по числу подтвержденных случаев заболевания: ковид выявили у 32 869 009 жителей страны. Второй идет Индия с 27 555 457 инфицированными, третьей — Бразилия (16 274 695 заразившихся). Франция и Турция замыкают первую пятерку стран по этому показателю. Россия — на шестом месте с 5 044 459 подтвержденными случаями.