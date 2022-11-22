Мир 22 ноября 2022, 03:52 Более 35 человек погибли при пожаре на заводе в Китае CGTN: 36 человек погибли при пожаре на заводе в Китае, 2 пропали без вести

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Пожар вспыхнул на заводе в китайской провинции Хэнань. В результате возгорания погибли как минимум 36 человек. Об этом сообщил местный телеканал CGTN.

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Огонь охватил помещения завода, расположенного в городе Аньян. Пожар унес жизни по меньшей мере 36 человек, еще два — пострадали. Пропавшими без вести так же считаются два человека. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как уточнило Центральное телевидение Китая, после получения информации о возгорании на место сразу же отправили 60 пожарных и более 200 спасателей. Пожар уже удалось ликвидировать. На его тушение ушло несколько часов. Огонь разгорелся в здании, владельцем которого является компания Kaixinda Trading Co Ltd. Это случилось днем в понедельник, 21 ноября, в районе Вэньфэн.

Все причины и обстоятельства пожара пока продолжают выяснять.

Провинция Хэнань находится на востоке центральной части Китая. Ее административным центром является город Чжэнчжоу, в котором располагается крупнейший в мире завод Foxconn по производству iPhone.