Более 332 тысяч человек заразились коронавирусом в Индии за сутки. Это мировой антирекорд

В Индии за последние сутки заразилось коронавирусом 332 730 человек. Страна второй день подряд побила мировой антирекорд по суточным показателям.

В четверг, 22 апреля, количество выявленных случаев заражения коронавирусом равнялось 314 835. Общее количество заболевших COVID-19 с начала года составило более 16 миллионов человек.

За минувшие сутки Индия побила еще один рекорд — по смертям за сутки. Впервые в стране с начала пандемии было зафиксировано 2263 летальных случаев. Всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 186 920.

Вспышка коронавируса привела к нехватке кислорода, лекарств и коек в больницах Индии. Как сообщило издание Indiatimes, в города кислород доставляют с помощью первого «Кислородный экспресс», который запустила компания Индийские железные дороги. Поезд передвигается по всей стране, чтобы экстренно доставлять кислород в ковидные госпитали. В середине этой недели один из таких поездов отправился в штат Махараштра.

«Кислородный экспресс» финансируется индийской армией и обслуживается железными дорогами.