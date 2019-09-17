Более 3,3 тысячи мирных жителей погибли с начала конфликта в Донбассе

С начала конфликта в Донбассе погибли свыше 3,3 тысячи мирных граждан. Такие данные предоставила миссия ООН по правам человека на Украине.

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«Сегодня количество жертв среди гражданского населения самое низкое за период конфликта, который забрал жизни более 3300 жизней гражданских лиц», — заявила глава миссии Матильда Богнер. Ее процитировало РИА «Новости».

Она также отметила, что с 16 мая по 15 августа 2019 года из-за конфликта погибли восемь человек, еще 60 получили ранения. Среди пострадавших — девять детей.

Кроме того глава миссии рассказала, что за этот период было зафиксировано девять нападений на журналистов на Украине. Богнер призвал правоохранительные органы страны расследовать все случаи покушения на жизнь представителей прессы.

Конфликт на юго-востоке страны начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда некоторые части Донецкой и Луганской области заявили о своей независимости. Они создали самоправзглашенные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.

Для стабилизации ситуации в регионе была создана контактная группа в Минске. За прошедшие несколько лет она вырабатывала ряд решений, в числе которых было и бессрочное прекращение огня. Однако этот режим многократно нарушался.