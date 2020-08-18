Более 320 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Британии
Количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании достигло 320 286. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт британского правительства.
За последние сутки зафиксированы 1089 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 41 381 человек, из них 12 — также за последние сутки.
Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в школах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.