Более 320 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Британии

За последние сутки зафиксированы 1089 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 41 381 человек, из них 12 — также за последние сутки.

Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в школах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.