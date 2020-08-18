facebook_pixel
    18 августа 2020, 20:29

    Более 320 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Британии

    Дарья Морозова

    Количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании достигло 320 286. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт британского правительства.

    За последние сутки зафиксированы 1089 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 41 381 человек, из них 12 — также за последние сутки.

    Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в школах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

    Новости SMI.FM