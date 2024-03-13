Мир 13 марта 2024, 03:01 Более 3000 человек пострадали во время праздника огня в Иране РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число пострадавших в Иране в ходе мероприятий по случаю предновогоднего праздника Чахаршанбе-Сури превысило 3200 человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек. Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», — уточнили журналисты.

Реклама

Во время праздничных гуляний люди часто получают ожоги и травмы глаз, как произошло и на этот раз. Известно, что 189 человек лишились конечностей, без пояснения — рук или ног.

Иранцы отмечали древний праздник огня, прыгая через разведенные на улицах костры. Кроме того, обычай дополнили использованием современных фейерверков и петард, из-за которых периодически происходили взрывы на улицах и в жилых домах.

Ранее этнограф Варвара Добровольская назвала масленичный обряд с сожжением чучела «советским новоделом», пояснив, что раньше в ряде российских регионов жгли только костры или пускали огненное колесо с горы.