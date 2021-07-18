Более 300 тысяч тестов для домов престарелых потеряли в Великобритании

Правительство признало, что на прошлой неделе было потеряно более 300000 наборов для тестирования коронавируса на 50 миллиардов фунтов стерлингов. Они были предназначены для домов престарелых и уязвимых категорий граждан.

Источники в Уайтхолле сообщила изданию Express, что потеря тестов была частью более широкой системной проблемы с отслеживанием грузов международной транспортно-логистической компании Küehne + Nagel.

Собеседник в Минздраве Великобритании заявил, что отсутствие тестов «является одной из причин, по которой так много людей вынуждены сейчас самоизолироваться».

Один из высокопоставленных депутатов от консерваторов сообщил, что пропажа огромного количества тестов заставила министра здравоохранения Саджида Джавида и куратора домов престарелых Хелен Уэйтли начать внутренне расследование.

Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) назвал потерю более 300 тысяч тестов «единичным инцидентом».

Пресс-секретарь департамента заявила, что он никак не повлиял на доступность тестирования. Любой человек мог его пройти, посетив соответствующий пункт или пригласив специалистов домой.

Для посещения авиасалона МАКС-2021 в Жуковском зрителям придется предъявить QR-код о вакцинации или свежий ПЦР-теста на коронавирус.