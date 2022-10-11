Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света | 360°

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Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света

ГСЧС Украины: более 300 населенных пунктов в стране остались без света

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Жители 301 населенного пункта в пяти областях Украины остаются без света. Об этом сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале.

«Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях», — сказано в сообщении ведомства.

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Уточняется, что возникшие в результате взрывов 10 октября 30 пожаров удалось ликвидировать.

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Киевские власти заявили, что вводят почасовые отключения электроэнергии. Люди не будут оставаться без света более четырех часов. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Утром 11 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным СМИ, взрывы прогремели в Одесской и Киевской областях, Виннице, Кривом Роге.

Украина

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