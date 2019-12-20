Более 300 человек задержали в одной из крупнейших облав в истории Италии. Среди мафии политики и полицейские

В Италии прошла вторая по величине облава на мафию в истории страны. Для нее были задействованы около 2500 офицеров полиции. Среди задержанных числятся политики, адвокаты и сотрудники полиции. В ходе судебного разбирательства обвинения предъявили 475 подозреваемым.

Итальянская военная полиция арестовала более 300 человек по подозрению в членстве в ндрангете. Это большая итальянская преступная группировка, которая считается одной из наиболее могущественных в мире.

Как пишет The Guardian, подозреваемых задержали по обвинениям в вымогательствах, убийствах, отмывании денег и принадлежности к мафиозной организации. Рейды проходили в калабрийском городе Вибо-Валентия.

Среди арестованных был известный адвокат из Катандзаро Джанкарло Питтелли. Ранее он был участником и региональным координатором партии Сильвио Берлускони Forza Italia. Помимо этого, входил в комиссию по правосудию, а теперь обвиняется в связях с мафией. Правоохранители также задержали бывшего регионального чиновника, мэра, представителя политической партии и командира полиции.

Во время операции полицейским удалось узнать фразу, которую мафиози должны повторить, прежде чем стать полноправными боссами ндрангеты. Она содержит цитату трех рыцарей XVII века, которые, согласно легенде, основали «Коза Ностра» на Сицилии, «Каморру» в Кампании и «Ндрангету» в Калабрии.

Расследование началось в 2016 году и охватило как минимум 11 регионов Италии, включая Ломбардию, Сицилию, Венето, Тоскану и Кампанию. Помимо Италии, подозреваемые были обнаружены и арестованы в Германии, Швейцарии и Болгарии.

«Я работал над этим расследованием с тех пор, как стал главным прокурором в Катандзаро», — сказал прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери.

Это самая крупная операция со времен судебных разбирательств в отношении сицилийской мафии в Палермо в период с 1986 по 1992 год. В ходе нынешнего разбирательства прокуроры предъявили обвинения 475 подозреваемым.

«С сегодняшнего дня в Калабрии воздух, которым вы дышите, становится лучше. Это воздух со вкусом свободы», — заявил президент парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра.

А самый разыскиваемый член ндрангеты, Рокко Морабито, пока находится на свободе. Его должны были экстрадировать из уругвайской тюрьмы в Италию, но он сбежал в июне 2019 года.