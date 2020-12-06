Более 300 человек задержали на акциях протеста в Минске
Об этом сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя. Его слова процитировали на сайте милиции Минска.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь („Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий“)», — сказано в сообщении.
В ГУВД отметили, что за период с 12:00 до 15:00 в разных частях Минска граждане собрались в небольшие группы. Они обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, в которых содержались различные призывы. В некоторых местах участники акций выходили на проезжую часть. Милиция сообщила, что приняла меры для пресечения этих действий.
Купченя отметил, что некоторых граждан уже задерживали за участие в несанкционированных мероприятиях. Некоторые активно сопротивлялись правоохранителям при аресте — за такие нарушения им грозит до 30 суток заключения.