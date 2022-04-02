Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

В течение второго апреля из Мариуполя удалось эвакуировать 328 мирных жителей, среди них — 72 ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.

Людей привезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где силами МЧС ДНР им оказывается вся необходимая помощь.

Штаб теробороны ДНР призвал мирных жителей республики не вступать в прямые столкновения с украинскими националистами, беречь себя и близких.

Ранее пострадавшие в ходе боевых действий районы Мариуполя показали на видео, на кадрах видны полуразрушенные здания.

Политический деятель Андрей Турчак пообещал, что восстановление инфраструктуры Мариуполя полностью ляжет на плечи Российской Федерации, но работы начнутся только после завершения спецоперации.