Более 300 человек арестовали по делу о детском порно. Расследование вели 38 стран

Правоохранительные органы 38 стран задержали 338 человек по делу о детском порно в даркнете. Крупнейшую площадку с порнографией нашли и закрыли в 2018 году.

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Операцией руководил Минюст США. Также в ней приняли участие представители Великобритании, Ирландии, Германии, Чехии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и других государств.

Как сообщили BBC News, речь идет о сайте Welcome to Video. Там находилось свыше 200 тысяч запрещенных видео. Их скачали более миллиона раз. Желающие могли приобрести порно за биткоины.

Создателем страницы оказался 23-летний кореец Чон Ву Сон. Сейчас он находится в тюрьме. Министерство юстиции 17 октября обнародовало обвинение против Сона, состоящее из девяти пунктов.

В задачи правоохранителей входило не только задержание фигурантов дела, но и поиск детей, которых заставили участвовать в секс-сценах. За время работы над этим делом удалось спасти уже 23 ребенка. Адвокат Джесси Лю на пресс-конференции Минюста назвал Welcome To Video «одной из худших форм зла, которые только можно представить». Об этом написал портал Wired.