Более 30 военных пострадали при взрыве заминированной машины в Колумбии. Видео

В войсковой части в городе Кукута взорвалась заминированная машина. В результате пострадали 36 военных. Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал взрыв терактом.

«Категорически осуждаем террористический акт, направленный против солдат этой бригады, 36 человек получили ранения, трое из них пострадали серьезно», — следует из обращения Молано, опубликованном на странице Минобороны в Facebook.

По словам министра, на территорию 30-й армейской бригады в Кукуте въехал белый джип Toyota. В нем было два человека. Через пять минут произошел небольшой взрыв, через две минуты взорвалось еще одно устройство. Второй взрыв серьезно повредил ближайшие здания и машины. Осколки попали и в людей.

Молано предположил, что за этим преступлением может стоять «Армия национального освобождения». Также расследуется возможное участие в этих событиях местных подразделений «Революционных вооруженных сил Колумбии», уточнила газета «Известия». В марте этого года на западе Колумбии произошел подобный случай. Тогда при взрыве заминированного автомобиля пострадали 43 человека.