Более 30 участников протеста против изменения климата задержали в Великобритании

В Соединенном Королевстве задержали 36 человек, которые протестовали против изменений климата. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

За последние три дня протестующие во второй раз перекрыли участок автомагистрали. Это привело к дорожным заторам. Правоохранители отметили, что все демонстранты покинули проезжую часть, и движение удалось восстановить. Во время акции, которая прошла в минувший понедельник, полиция задержала 78 человек.