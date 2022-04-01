Более 30 стран следом за США решили высвободить нефть из резервов

К решению США высвободить нефть из своих стратегических резервов присоединилось более 30 стран. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что такой шаг согласовали на экстренном заседании Международного энергетического агентства (МЭА). По мнению Байдена, уточнило РИА «Новости», мера даст мировому рынку дополнительные десятки миллионов баррелей.

Президент США добавил, что озвученная десятками стран позиция показала их выступление против «использования Россией энергоресурсов» в качестве оружия.

Ранее Байден объявил, что Соединенные Штаты будут ежедневно в течение полугода высвобождать из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей. Это, по его словам, должно стабилизировать рынок нефти и снизить волатильность цен.

На рынок указанные объемы поступят в период с мая по октябрь. Другие участники МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей.

Президент США также обратился к нефтедобытчикам США с просьбой активнее наращивать объемы добычи. Он обратил внимание, что более девяти тысяч выданных лицензий не задействовано. В связи с этим Байден не исключил, что введет штрафы за простой разрешений.