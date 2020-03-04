Более 30 российских вузов вошли в мировой топ

«В рейтинге вузов 2020 года девять учебных программ российских вузов вошли в Топ-50 по соответствующим предметам, что на две программы больше, чем в прошлом году. QS также зафиксировал рост числа российских университетов, попавших в топ-100. В 2019 году их было 25, а в этом году — 28», — говорится в сообщении QS.

МГУ имени Ломоносова остается в этом списке лидером среди отечественных вузов. Основные направления подготовки, по которым преуспел МГУ, это лингвистика, физика и астрономия, современные языки, математика, сервис, туризм и гостиничное дело.

Помимо самого известного вуза страны в рейтинге оказались СПбГУ, МГТУ, НГУ, МГИМО, РУДН, УрФУ и другие высшие учебные заведения со всей России, не только из Москвы и Петербурга. Рейтинг QS составляют на основе четырех критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитирования на одну работу и индекс Хирша.