Более 30 россиян осудили в Греции за перевозку нелегалов

Суды Греции обвинили 34 россиян в причастности к нелегальной перевозке мигрантов. Еще семь дел пока находятся на рассмотрении, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всего 41 случай сейчас. 34 обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто от А до Я», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что многие приехавшие в Грецию россияне оказались в настоящей ловушке. Власти страны объявили войну тем, кто занимается нелегальной перевозкой мигрантов.

«И мы прекрасно понимаем, на каких основаниях и почему это решение Афинами было принято. Поэтому наша задача — привлечь внимание наших граждан к тому, что нужно быть бдительными», — подчеркнула официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, под суд попадают не только россияне, но и жители других стран. Она назвала ситуацию общей бедой. При этом заявила, что нельзя говорить о предвзятости на государственном уровне или уровне правоохранительных органов и судебной власти. Захарова пояснила, что Россия плотно контактирует с МИД Греции, Минюстом и правоохранителями страны.