Более 30 россиян были на катере, попавшем в аварию в Таиланде
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, уточнило посольство РФ в Таиланде в своей публикации на Facebook.
«Есть информация о погибших гражданах России, в том числе детях. В настоящее время она проверяется. <…> Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей», — заметили в ведомстве.
Российские дипломаты связались с «компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда», чтобы выяснить подробности случившегося. Они держат связь и с туристическими агентствами.
Обстоятельства аварии изучат и специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Они уже начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Два скоростных туристических катера столкнулись у берегов Пхукета утром 10 февраля. Изначально говорилось о 39 туристах из России и 22 госпитализированных. СМИ уверяют, что погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.