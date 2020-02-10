Более 30 россиян были на катере, попавшем в аварию в Таиланде

Российские туристы пострадали в Таиланде при столкновении двух катеров. На борту одного из них находились 35 путешественников из России вместе с гидом. После аварии в больницы Пхукета увезли 21 нашего соотечественника. СК РФ начал проверку.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, уточнило посольство РФ в Таиланде в своей публикации на Facebook.

«Есть информация о погибших гражданах России, в том числе детях. В настоящее время она проверяется. <…> Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей», — заметили в ведомстве.

Российские дипломаты связались с «компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда», чтобы выяснить подробности случившегося. Они держат связь и с туристическими агентствами.

Обстоятельства аварии изучат и специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Они уже начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Два скоростных туристических катера столкнулись у берегов Пхукета утром 10 февраля. Изначально говорилось о 39 туристах из России и 22 госпитализированных. СМИ уверяют, что погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.