Мир 04 апреля 2023, 11:55 Более 30 пособников иностранных спецслужб задержали в Белоруссии Лукашенко: в Беларуси задержали более 30 пособников иностранных спецслужб Президент Республики Беларусь

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Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали в стране более 30 пособников иностранных спецслужб. Об этом на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным рассказал глава республики Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.

Белорусский лидер поблагодарил РФ за помощь в задержании агентов. По его словам, российская сторона осуществляла техническую разведку.

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В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранители задержали более 20 человек, причастных к диверсии на белорусском аэродроме «Мачулищи». Один из задержанных диверсантов признался в работе на украинскую Службу безопасности. Он также рассказал, что при попытке совершения диверсии против самолета использовал два беспилотника.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии рассказали, что фигурантам дела по факту диверсии против российского самолета на аэродроме Мачулищи в Белоруссии может грозить смертная казнь.