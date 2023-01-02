Мир 02 января 2023, 03:03 Более 30 подозреваемых в терроризме задержали в Турции — СМИ Sabah: полиция провинции Хатай в Турции задержала 33 человека по подозрению в терроризме Pixabay

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Полиция турецкой провинции Хатай задержала 33 подозреваемых в терроризме, сообщила газета Sabah. Правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и наркотики.

Задержания произвели в рамках террористической операции.

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«В ходе обыска по адресам подозреваемых было изъято большое количество материалов, предположительно организационного содержания, два пистолета, один дробовик, патроны, таблетки с наркотиками», — говорится в материале издания.

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Из задержанных 16 человек подозреваются в связях с «Рабочей партией Курдистана», которая признана в Турции террористической. Полиция считает, что 17 человек причастны к организации «Исламское государство» (запрещено в России).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к гражданам рассказал о приоритетных направлениях страны в 2023 году. Основной целью он считает выход Турции в высшую лигу глобальной политики и экономики.

Парламент Турции выдвинул президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия в урегулирование конфликта между Россией и Украиной.