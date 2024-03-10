Мир 10 марта 2024, 12:34 Более 30 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами задержали в Турции МВД Турции: по подозрению в подготовке терактов задержали 33 человек Unsplash

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В Турции силовики задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед муниципальными выборами. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в социальной сети Х.

Операцию провели в провинции Сакарья на западе Турции. Среди задержанных были те, кто направлял боевиков в зоны конфликтов и оказывал финансовую помощь террористам.

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Во время обысков правоохранители конфисковали оружие, боеприпасы, большое количество валюты и запрещенную литературу, отметил Ерликая.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана организовал расследование после сообщений об убийстве двух человек, подозреваемых в подготовке теракта в России. Власти республики подтвердили казахстанское гражданство этих людей.