Мир 06 июня 2023, 07:45 Более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота задержали в Киргизии Сотрудники ГКНБ задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии РИА «Новости»

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Более 30 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота, задержали в Киргизии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики.

По данным ведомства, задержанные собирались организовать массовые беспорядки и акции неповиновения с целью насильственного захвата власти в стране. Личности и возраст людей, которых задержали сотрудники ГКНБ, в пресс-центре комитета не уточнили.

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Накануне, 5 июня, информацию о задержании подозреваемых в подготовке госпереворота распространили местные СМИ. Эти новости прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал поступающие данные тревожными.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли массовые протесты после парламентских выборов. В Бишкеке на фоне беспорядков два раза вводили режим чрезвычайного положения.