Более 30 пеликанов с поломанными крыльями нашли на побережье в Калифорнии

На побережье в калифорнийском округе Ориндж обнаружили 32 изувеченных коричневых пеликанов. Птицам переломали крылья — организация дикой природы уверена, что это сделали специально.

Об этом сообщило CBS News. Издание со ссылкой на Центр по уходу за водно-болотными угодьями и дикой природой уточнило, что особенно тяжелые травмы получили 22 пеликана.

«Это очень серьезные травмы, которые требуют срочных операций и длительного ухода», — рассказала помогавшая ухаживать за больными пеликанами доктор Элизабет Вуд.

Случаи с нападениями на пеликанов участились за последние несколько месяцев. Из-за этого в организации дикой природы уверены, что птицам вредят намеренно. 6 июня организация провела пресс-конференцию и обратилась к жителям региона. Всех, кто что-то знает о случившемся, попросили сообщить информацию властям или сотрудникам организации — за помощь предложили вознаграждение в размере 500 долларов.

«Будьте нашими глазами и ушами: будьте начеку, когда вы находитесь на наших океанах или рядом с ними», — призвали в центре.