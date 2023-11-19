Мир 19 ноября 2023, 09:43 Более 30 палестинцев погибли из-за ночного обстрела Газы — СМИ Al Jazeera: за ночь от ударов ЦАХАЛ погибли более 30 жителей Газы Bashar Taleb/Keystone Press Agency

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По меньшей мере 30 человек стали жертвами ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации издания, израильские военные атаковали жилые дома в центральной части палестинского анклава в ночь с 18 на 19 ноября.

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Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр сообщила, что обстрелы территории сектора Газа привели к гибели мирных жителей, в том числе и детей. Она призвала прекратить конфликт между Израилем и ХАМАС и напомнила, что военные не имеют права наносить удары по детским приютам и школам.

По информации властей Газы, с 7 октября из-за противостояния палестинского движения и ЦАХАЛ погибли более 12 тысяч человек. За этот период без вести пропали 3,5 тысячи палестинцев.

Израильская армия 18 ноября атаковала территорию школы «Аль-Фахура» в Джебалии. В учебном учреждении прятались от обстрелов мирные жители и дети. Школа находилась под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в здании нашли убежище более сотни человек.