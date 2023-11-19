19 ноября 2023, 09:43
Более 30 палестинцев погибли из-за ночного обстрела Газы — СМИ
Al Jazeera: за ночь от ударов ЦАХАЛ погибли более 30 жителей Газы
По меньшей мере 30 человек стали жертвами ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По информации издания, израильские военные атаковали жилые дома в центральной части палестинского анклава в ночь с 18 на 19 ноября.
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Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр сообщила, что обстрелы территории сектора Газа привели к гибели мирных жителей, в том числе и детей. Она призвала прекратить конфликт между Израилем и ХАМАС и напомнила, что военные не имеют права наносить удары по детским приютам и школам.
По информации властей Газы, с 7 октября из-за противостояния палестинского движения и ЦАХАЛ погибли более 12 тысяч человек. За этот период без вести пропали 3,5 тысячи палестинцев.
Израильская армия 18 ноября атаковала территорию школы «Аль-Фахура» в Джебалии. В учебном учреждении прятались от обстрелов мирные жители и дети. Школа находилась под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в здании нашли убежище более сотни человек.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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