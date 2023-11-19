19 ноября 2023, 14:52
Более 30 младенцев эвакуировали из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
Al Arabiya: из госпитали «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 младенца
По меньшей мере 31 младенца эвакуировали из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут в беседе с телеканалом Al Arabiya.
Речь идет о новорожденных, которые появились на свет недоношенными. Закут не уточнил, кто именно эвакуировал детей и куда их направят.
Реклама
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила вывезти всех пациентов и персонал из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Мирных жителей эвакуируют с территории больницы в течение 24-72 часов.
Из-за блокады палестинского анклава со стороны Армии обороны Израиля в госпитале умерли все пациенты, которые находились в реанимации, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия. За неделю осады в медучреждении погибли 54 человека.
Ранее ЦАХАЛ связался с больницей и сообщил о проведении операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию.
Эвакуации
Конфликт Израиля и Палестины
Палестина
Реклама
Реклама