При обстрелах украинскими войсками освобожденных территорий ранения получили 34 мирных жителя. В их числе — трое детей. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве отметили, что ВСУ вели обстрелы по Мариуполю, Новобахмутовке и населенному пункту Володарское. При этом когда именно это произошло, не уточнили.

Ранее Народная милиция ДНР опубликовала обращение шести сложивших оружие военнослужащих ВСУ к своим сослуживцам. Они призвали украинских военных последовать их примеру и сложить оружие. Военнослужащие отметили, что потеряли достаточно бойцов чтобы стало понятно, что их «кинули». Они также призвали прекратить «выполнять преступления Зеленского».

Ранее пленные военнослужащие ВСУ рассказывали, что в украинской армии их морили голодом и не обеспечивали боеприпасами.