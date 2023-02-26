Мир 26 февраля 2023, 12:45 Более 30 мигрантов погибли при кораблекрушении на юге Италии La Repubblica: 34 мигранта включая новорожденного погибли при кораблекрушении на юге Итали

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Не менее 34 мигрантов погибли при кораблекрушении около южных берегов Италии. Об этом сообщили журналисты местного издания La Repubblica.

Они отметили, что среди уже найденных тел обнаружен труп новорожденного.

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Корабль потерпел крушение утром 26 февраля. Это произошло на юге Италии, недалеко от города Кротоне. Причиной крушения стали погодные условия. Из-за них лодка напоролась на прибрежные рифы и разломалась.

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По данным издания, на борту водного транспорта находились около 100 человек. Журналисты сообщили, что пассажирами лодки были выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Также авторы материала рассказали, что сотрудники службы береговой охраны спасли не менее 50 человек. Оставшихся пассажиров по-прежнему ищут.