Более 30% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Белоруссии за 4 дня

Больше всего голосов отдали в Гомельской области, где на избирательные участки пришли 42,72% граждан. А самая низкая явка зафиксирована в Минске — 26,45%.

В Витебской области с выбором определились 30,86% избирателей, в Брестской — 30,11%, в Минской — 29,09%, в Могилевской — 37,88%, в Гродненской — 30,02%.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа, оно продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Взять бланк имеет право любой гражданин, внесенный в списки. Оставить свой голос разрешено на более чем 5,5 тысячи участков. В России определиться с выбором можно в белорусских диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

По данным ЦИК, всего в Белоруссии зарегистрированы более 6,8 миллиона избирателей.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Республика узнает имя нового лидера, если участие в выборах примут более 50% граждан. За президента должны отдать голоса более половины избирателей, присоединившихся к голосованию.