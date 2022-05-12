Более 30 энергокомпаний попали в список ответных санкций России

Правительство утвердило список юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. Всего в перечень включили 31 энергетическую компанию.

Постановление кабмина появилось на официальном портале правовой информации. В санкционный список вошла 31 организация из США, Сингапура, Германии, Франции и некоторых других стран Европы. Все компании являются бывшими «дочками» «Газпрома». Они связаны с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет лишь EUROPOL GAZ S.A.

Согласно документу, с попавшими в перечень компаниями теперь запрещено совершать определенные операции. В частности, с ними и находящимися под их контролем организациями нельзя будет заключать сделки. Также будет запрещено исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам и проводить финансовые операции в их пользу.

Своим постановлением кабмин определил дополнительные условия запрещенных сделок. Например, теперь организации не смогут совершать сделки в пользу тех, кто находится под санкциями.

По представлению Минфина правительство может добавить в санкционный список новые компании.