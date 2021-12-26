Более 30% читателей The New York Times не смогли найти Украину на карте

Американская газета The New York Times провела опрос среди своих читателей. Оказалось, что 32% пользователей не знают, где находится Украина.

Издание проводит традиционную онлайн-викторину, посвященную главным новостям уходящего года. Читателей газеты спросили, к границам какой страны Россия стягивает свои военные силы. К вопросу авторы викторины приложили карту с изображением территории Украины, Белоруссии, Польши и Грузии. При этом страны на карте подписывать не стали.

Согласно результатам опроса, порядка 56 тысяч американцев не знают, где находится Украина. Всего на вопрос ответили 177 тысяч пользователей.

Несмотря на промах с Украиной, читатели издания довольно точно смогли указать на карте место, где произошла авария с танкером Ever Given. Найти Суэцкий канал удалось 93% опрошенных.

Еще одним заданием викторины было правильное написание термина insurrection («восстание»). Так в американских СМИ стали называть штурм Капитолия, который в начале января устроили сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Написать термин без ошибки смогли только 12% пользователей.