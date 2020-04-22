Более 30 человек заразились коронавирусом на борту круизного лайнера Costa Atlantica

На круизном лайнере Costa Atlantica более 30 человек заразились коронавирусом. Инфицированы члены экипажа судна, которое сейчас находится в Японии.

Costa Atlantica пришвартовался в порту Нагасаки еще 25 марта, сообщило агентство Kyodo. Лайнер ждала профилактика и ремонт в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Пассажиров на нем не было.

Выйти из японского порта судно должно было в конце апреля. Но в середине месяца одному из моряков диагностировали коронавирус. Всего анализы пока взяли у 57 членов экипажа, подтвердили COVID-19 — у 33 из них. Общее число заболевших на данный момент — 34. Всего на борту Costa Atlantica 623 человека.

Чтобы справиться с вспышкой заболевания, губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура намерен прибегнуть к помощи сил самообороны.

Больных с симптомами, уточнил телеканал CNN, отправят в больницы. Пациенты с бессимптомным течением болезни оставят на борту и изолируют в каютах.

В Японии, по данным Университета Джонса Хопкинса, свыше 11 тысяч инфицированных коронавирусом.