Более 30 человек задержали в Париже на первомайской демонстрации

Столкновения с полицией начались на первомайской демонстрации в Париже. Правоохранители задержали 34 человека и применили водометы против участников беспорядков.

«Спасибо полиции и жандармам за их действия по отношению к тем, кто пришел не на демонстрацию, а ради беспорядков. На данный момент в Париже задержаны 34 человека. Выражаю солидарность с пострадавшими сотрудниками правоохранительных органов», — написал в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Для разгона участников демонстрации полицейские применили слезоточивый газ и водометы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Шествие началось в Париже днем 1 мая. Участники акции шли от площади Республики к площади Нации. На мероприятие пришли представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий. Также на демонстрации собрались участники движения «желтых жилетов».

Сначала шествие было мирным, но затем агрессивно настроенные граждане стали кидать в полицейских петарды и камни. Беспорядки и столкновения с правоохранителями начали стихать спустя несколько часов. При этом вечером они вспыхнули уже с новой силой.