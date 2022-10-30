30 октября 2022, 04:02
Более 30 человек задержали в Норвегии на неонацистской демонстрации — СМИ
NRK: более 30 человек задержали в Норвегии на неонацистской демонстрации
Представители неонацистской организации «Северное движение сопротивления» устроили демонстрацию в норвежской столице. Сотрудники полиции задержали более 30 человек, сообщил телеканал NRK.
«Сейчас мы контролируем ситуацию в центре города. Арестованы 35 человек», — заявили журналистам полицейские.
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Как уточнили в ведомстве, некоторые участники акции отказывались выполнять требования правоохранителей и соблюдать порядок. При этом североевропейская организация не получала разрешения на проведение демонстрации в Осло. Некоторые неонацисты устраивали потасовки с сотрудниками полиции.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян учитывать все риски перед поездками в Норвегию. Она предупредила, что в стране началась настоящая «охота» на приехавших из России. Людей задерживают по подозрению в съемке объектов инфраструктуры. По словам Захаровой, россиян ловят безосновательно. Все проходит на фоне раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства рекомендовала туристам не снимать «чувствительные» объекты страны.
Задержания
Норвегия
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