Мир 30 октября 2022, 04:02 Более 30 человек задержали в Норвегии на неонацистской демонстрации — СМИ NRK: более 30 человек задержали в Норвегии на неонацистской демонстрации РИА "Новости"

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Представители неонацистской организации «Северное движение сопротивления» устроили демонстрацию в норвежской столице. Сотрудники полиции задержали более 30 человек, сообщил телеканал NRK.

«Сейчас мы контролируем ситуацию в центре города. Арестованы 35 человек», — заявили журналистам полицейские.

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Как уточнили в ведомстве, некоторые участники акции отказывались выполнять требования правоохранителей и соблюдать порядок. При этом североевропейская организация не получала разрешения на проведение демонстрации в Осло. Некоторые неонацисты устраивали потасовки с сотрудниками полиции.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян учитывать все риски перед поездками в Норвегию. Она предупредила, что в стране началась настоящая «охота» на приехавших из России. Людей задерживают по подозрению в съемке объектов инфраструктуры. По словам Захаровой, россиян ловят безосновательно. Все проходит на фоне раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства рекомендовала туристам не снимать «чувствительные» объекты страны.