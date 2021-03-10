Более 30 человек в Шанхае обвинили в подделке сумок Louis Vuitton на $15 миллионов

В Шанхае более 30 человек стали фигурантами дела об организации изготовления и продажи поддельных сумок люксового бренда Louis Vuitton. По предварительным данным, обвиняемые получили с продаж аксессуаров примерно 15 миллионов долларов. Информация об этом появилась на сайте Shanghai Daily.

Расследование дела началось в 2019 году. Тогда в полицию поступила информация о случаях продажи поддельных сумок Louis Vuitton через мессенджер WeChat.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые для убеждения покупателей в подлинности своей продукции использовали специальные микрочипы в сумках. При сканировании его на смартфоне клиент попадал сразу на официальный сайт бренда, где появлялась вся необходимая информация о конкретной сумке.

В офисе Louis Vuitton заявили, что подобные технологии они никогда не применяли. У задержанных были проведены обыски и изъяты 30 оригинальных сумок Louis Vuitton. Их мошенники использовали в качестве образцов. Также полицейские изъяли более 300 подделок.