18 сентября 2023, 14:31
Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Венесуэле
ДТП с участием автобуса произошло накануне на севере Венесуэлы. Об этом написала газета El Nacional.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с дороги в пропасть. Пять человек погибли, еще 31 пассажир получил ранения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, сообщила «Свободная пресса».
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Правоохранительные органы пока не называют точную причину происшествия.
Венесуэла
ДТП
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