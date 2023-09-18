Мир 18 сентября 2023, 14:31 Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Венесуэле

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ДТП с участием автобуса произошло накануне на севере Венесуэлы. Об этом написала газета El Nacional.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с дороги в пропасть. Пять человек погибли, еще 31 пассажир получил ранения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, сообщила «Свободная пресса».

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Правоохранительные органы пока не называют точную причину происшествия.