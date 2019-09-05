  • Более 30 человек пострадали при взрыве в Кабуле. Видео

    05 сентября 2019, 11:05

    Дарья Бунякова

    Рядом с правительственными зданиями в Кабуле прогремел взрыв. Жертвами действий террористов стали восемь человек, более 30 получили ранения. Об этом сообщило агентство «Пажвак» со ссылкой на источник.

    По словам представителя МВД Насрата Рахими, местные жители услышали хлопок утром 5 сентября. В районе Шаш Дарак взорвалась машина со взрывчаткой, пишет телеканал 1TV.

    В Сети появилось видео с моментом подрыва. Белая машина сворачивает с дороги, и в это время происходит мощный взрыв.

    На опубликованных кадрах видно, что у некоторых домов вылетели стекла, а на улице разбросано множество обломков.

    Как сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на МВД и источники, террористы хотели подорвать КПП управления нацбезопасности Афганистана. Кроме людей, пострадали как минимум 12 автомобилей.

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    Отмечается, что в районе, где произошло ЧП, находятся штаб-квартира НАТО, посольство США, здание Министерства обороны и другие правительственные помещения.

    Ответственность за прогремевший взрыв уже взяли на себя представители радикального движения «Талибан»*.

    *«Талибан» — радикальное движение, запрещенное в РФ.