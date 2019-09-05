Более 30 человек пострадали при взрыве в Кабуле. Видео

По словам представителя МВД Насрата Рахими, местные жители услышали хлопок утром 5 сентября. В районе Шаш Дарак взорвалась машина со взрывчаткой, пишет телеканал 1TV.

В Сети появилось видео с моментом подрыва. Белая машина сворачивает с дороги, и в это время происходит мощный взрыв.

На опубликованных кадрах видно, что у некоторых домов вылетели стекла, а на улице разбросано множество обломков.

Как сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на МВД и источники, террористы хотели подорвать КПП управления нацбезопасности Афганистана. Кроме людей, пострадали как минимум 12 автомобилей.

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Отмечается, что в районе, где произошло ЧП, находятся штаб-квартира НАТО, посольство США, здание Министерства обороны и другие правительственные помещения.

Ответственность за прогремевший взрыв уже взяли на себя представители радикального движения «Талибан»*.

*«Талибан» — радикальное движение, запрещенное в РФ.