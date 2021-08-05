Более 30 человек пострадали при столкновении трамваев в Польше

На западе Польши произошло ДТП с участием двух трамваев. При столкновении пострадал 31 человек. Большинство из них попали в больницу.

Трамваи врезались друг в друга в Познани, сообщило Польское радио в Twitter со ссылкой на местную полицию.

«По предварительным данным, водитель трамвая № 12 въехал в заднюю часть трамвая № 7, который шел перед ним», — рассказала представитель полиции Познани Марта Мруз.

ДТП, по словам очевидцев, произошло, когда один из трамваев остановился на светофоре. Пассажиры почувствовали сильный удар.

«Стало дымно, мы кричали, чтобы открыли двери, потому что вдруг стало очень душно. В трамвае было много раненых. Некоторые люди лежали на полу», — рассказала женщина, ехавшая в трамвае №7.

Двух человек в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Пассажиров с легкими травмами увезли на специальном автобусе.

«У нас есть два человека с тяжелыми травмами, пятеро с травмами средней тяжести и 22 человека с незначительными травмами», — процитировало Польское агентство печати заммэра Познани Мариуша Вишневского.

Причины аварии пока не установлены.