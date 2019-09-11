Более 30 человек погибли в давке у мечети в Ираке

Не менее 31 человека погибли и 102 были ранены в давке у мечети в священном иракском городе Кербала к югу от Бандада. В нем паломники-шииты собрались для проведения ритуала Ашура.

Об этом сообщило агентство Хinhuanet со ссылкой на Минздрав Ирака.

Инцидент произошел во время ритуального шествия, когда тысячи паломников направились к мечети Имама Хусейна.

«Число погибших составило 31 человек, и около 100 человек получили ранения в давке в Кербеле, и 10 раненых находятся в критическом состоянии», — заявил представитель министерства Сайф аль-Бадр.

Шиитская община ежегодно проводит ритуал Ашура, установленный в память предательски убитого имама Хусейна, внука Пророка Мухаммеда. Он погиб в Кербеле в 680 году нашей эры.

За последние десять дней в город съехались около четырех миллионов шиитов. Иракское телевидение транслировало шествия, показывая переполненные людьми улицы Кербелы.

Давка началась во время шествия, когда паломники бьют себя в грудь и по голове, совершают самобичевание и ранят себя острыми предметами в честь имама Хусейна.

Сингапурское издание Straits Times сообщило, что жертв может оказаться больше, так как еще девять человек находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди выразил соболезнования погибшим в давке, а министр здравоохранения посетил раненых в больнице.