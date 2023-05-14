Мир 14 мая 2023, 09:34 Более 30 человек погибли в результате теракта в Буркина-Фасо AFP: в Буркина-Фасо погибли 33 человека при вооруженном нападении боевиков Википедия

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Как минимум 33 человека стали жертвами вооруженного нападения боевиков на деревню в Буркина-Фасо. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным источника, вооруженные люди напали на жителей мирной деревни Юлу в северо-западной части страны.

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«Боевики ворвались в деревню на мотоциклах и открыли беспорядочный огонь по жителям. Они оказались хорошо вооружены», — указали в статье.

Губернатор региона отметил, что после кровавой трагедии правоохранители усилят меры безопасности в этом районе.

После начала года в африканской стране произошла череда нападений террористов на мирных жителей. По данным издания, борьбу за влияние ведут шесть группировок. Из них примерно 50 тысяч человек присоединились к «Исламскому государству»*.

На фоне нападений официальное правительство Буркина-Фасо в апреле объявило всеобщую мобилизацию.

* ИГ / ИГИЛ / «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.