19 января 2023, 14:40
Более 30 человек погибли в результате наводнения на Филиппинах
Не менее 33 человек погибли в результате стихийного природного явления на Филиппинах. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В результате нескольких наводнений семь жителей Филиппин числятся пропавшими без вести. Отмечается, что ущерб от природной стихии оценивается в 67,9 тысячи долларов.
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Для пострадавших от наводнения людей организовали 512 эвакуационных пунктов размещения. В общей сложности стихия затронула почти 1,7 миллиона жителей.
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Наводнения
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