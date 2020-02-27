Более 30 человек погибли в Нью-Дели во время митингов

Митинги начались 24 февраля. С того момента пострадали 200 человек, десятки были задержаны, 32 человека погибли.

Поправки в закон о гражданстве предполагают упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда государств Южной Азии, если тех притесняют на родине.