Более 30 человек погибли в Нью-Дели во время митингов
В столице Индии во время массовых беспорядков погибли 32 человека. Митинги начались на фоне принятия поправок в закон о гражданстве. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Митинги начались 24 февраля. С того момента пострадали 200 человек, десятки были задержаны, 32 человека погибли.
Поправки в закон о гражданстве предполагают упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда государств Южной Азии, если тех притесняют на родине.