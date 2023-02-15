Мир 15 февраля 2023, 19:04 Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Панаме

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Как минимум 33 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва в Панаме. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным «Национальной службы новостей», автобус с 60 мигрантами направлялся в пункт временного размещения, расположенный в провинции Чирики на границе с Коста-Рикой.

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Отмечается, что президент Панамы Лаурентино Кортисо в своих соцсетях заявил, что всем пострадавшим в аварии оказывается медицинская помощь.

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