Мир 01 августа 2023, 17:15 Более 30 человек доставили в больницы Алма-Аты после пожара в многоэтажке Горздрав Алма-Аты сообщил о госпитализации 31 пострадавшего при пожаре в высотном доме РИА «Новости»

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Бригады скорой помощи доставили в больницы Алма-Аты 16 детей и 15 взрослых, пострадавших при пожаре в высотном доме в микрорайоне Акмент. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не погиб.

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«По состоянию на 18:30 (15:30 по московскому времени) в стационары города доставили 31 человека, из них 16 — дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировали», — уточнили в горздраве.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар возник в лифтовой шахте между пятым и шестым этажами. Пламя охватило обернутые пластиком кабели и перекинулось на одну из квартир.

Всего спасатели эвакуировали из горящего дома 290 жителей. Еще до приезда пожарных стоящие внизу люди растягивали ковры и матрасы, чтобы поймать прыгавших из окон. Пожар потушили в 18:46 (15:46 по московскому времени).