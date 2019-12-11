Более 30 человек арестовали за чат WhatsApp с детским порно и развратными стикерами

Национальная полиция Испании совместно с Европолом провела операцию и задержала 33 человека в 11 государствах. Они подозреваются в распространении детской порнографии через чат в WhatsApp.

О поимке преступников сообщил сайт «Би-би-си». 17 человек задержали в Испании. Многие из них сами оказались несовершеннолетними, в том числе 15-летний подросток. Также аресты провели в Уругвае, Великобритании, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Индии, Италии, Франции, Пакистане и Сирии.

Одна из задержанных — мама девочки. Женщина совращала ребенка, а затем выкладывала фото в группу. Другой подозреваемый не только загружал снимки, но и призывал членов группы вступать в контакт с маленькими девочками, особенно с мигрантами, которые вряд ли пойдут в полицию.

По словам полиции, участники делились контентом для педофилов наравне с другим — законным. Однако последний не подходил для несовершеннолетних, состоявших в чате. Некоторые члены группы даже создали стикеры с изображениями совращения и жестокого обращения с детьми.

Испанцы начали расследование более двух лет назад. Они заручились поддержкой Европола, Интерпола и полиции в Эквадоре и Коста-Рике. Теперь операция будет сфокусирована на выявлении подвергшихся насилию детей на изображениях.