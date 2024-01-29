Мир 29 января 2024, 07:13 Более 30 американских солдат пострадали при атаке дрона на Ближнем Востоке Reuters: 34 военнослужащих США получили травмы при атаке дрона на базу Unsplash

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Военную базу США в Иордании атаковал беспилотник, связанный с Ираном. Трое военных погибли, 34 получили травмы, сообщило агентство Reuters.

Военная база расположена на северо-востоке Иордании недалеко от сирийской границы. Центральное командование США объявило о 34 пострадавших и предупредило, что их число увеличится по мере обращения за медпомощью. Из них восемь человек эвакуировали из Иордании. Их состояние стабилизировали, но запросили высокотехнологичную помощь.

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Два источника агентства заявили, что беспилотник ударил рано утром в районе казарм, поэтому так много пострадавших. Телеканал Al-Hadath сообщал о 25 раненых, Белый дом объявил о трех погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что нападение устроили группировки боевиков-радикалов. Они промышляли в Сирии и Ираке при поддержке Ирана. Американский лидер пообещал привлечь виновных к ответственности.