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    31 августа 2021, 17:54

    Более 3 тысяч заключенных амнистируют во Вьетнаме

    Дарья Морозова

    Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук постановил амнистировать 3026 заключенных. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, о таком решении сообщил заместитель руководителя канцелярии главы государства Фам Тхань Ха.

    «Решение об амнистии еще раз подтверждает гуманную политику вьетнамского государства по отношению к преступившим закон», — заявил он.

    Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что в России нужно объявить широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать всех нелегалов.