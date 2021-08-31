Более 3 тысяч заключенных амнистируют во Вьетнаме

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук постановил амнистировать 3026 заключенных. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, о таком решении сообщил заместитель руководителя канцелярии главы государства Фам Тхань Ха.

«Решение об амнистии еще раз подтверждает гуманную политику вьетнамского государства по отношению к преступившим закон», — заявил он.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что в России нужно объявить широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать всех нелегалов.