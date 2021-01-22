Более 3 тысяч норок убьют в Испании из-за коронавируса

Известно, что на ферме зафиксировано два случая вируса. В связи с этим было принято решение об уничтожении животных «с целью сохранения здоровья населения».

Ранее браконьеры убили двух редких белых жирафов на северо-востоке Кении. По мнению зоозащитников, в мире осталась единственная особь.