Более 3 тысяч норок убьют в Испании из-за коронавируса
Власти Испании распорядились убить более трех тысяч норок на ферме в испанской провинции Ла-Корунья, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Известно, что на ферме зафиксировано два случая вируса. В связи с этим было принято решение об уничтожении животных «с целью сохранения здоровья населения».
Ранее браконьеры убили двух редких белых жирафов на северо-востоке Кении. По мнению зоозащитников, в мире осталась единственная особь.