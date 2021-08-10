Более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Индии за сутки

За последние сутки в Индии подтвердились 28 204 случаев коронавируса. За все время пандемии зафиксировано 31 998 158 заболевших. Об этом рассказал RT со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным Министерства здравоохранения Индии, только за минувшие сутки в стране умерло 373 человека с ковидом. За все время там скончались более 428 тысяч пациентов. Ранее Индия одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson.